Сильные дожди в Сочи могут вызвать подъем воды в реках и сход селей

В Сочи и федеральной территории Сириус с вечера 14 ноября ожидаются сильные дожди и ливни с грозой. Непогода может привести к резкому подъему воды в реках и сходу селевых потоков. Штормовое предупреждение будет действовать до утра 15 ноября. Об этом сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.