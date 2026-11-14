Сильные дожди в Сочи могут вызвать подъем воды в реках и сход селей
В Сочи и федеральной территории Сириус с вечера 14 ноября ожидаются сильные дожди и ливни с грозой. Непогода может привести к резкому подъему воды в реках и сходу селевых потоков. Штормовое предупреждение будет действовать до утра 15 ноября. Об этом сообщили в Центре мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
По данным Сочинского гидрометцентра, дожди будут сопровождаться порывами ветра до 15–20 м/с. В предгорных и горных районах прогнозируют очень сильные осадки.
Из-за непогоды на реках возможен резкий подъем уровня воды. Местами он может превысить неблагоприятные отметки. Также возрастает риск схода небольших селевых потоков.
Кроме того, на участке побережья от Магри до Веселого существует опасность формирования смерчей над морем.
Штормовое предупреждение действует не только в Сочи. Ранее сообщалось, что с вечера 14 ноября до утра 15 ноября сильные дожди и порывистый ветер до 23 м/с ожидаются в отдельных районах Краснодарского края. В южной части региона возможны опасные осадки, а на некоторых реках — подъем уровня воды.
Также в Краснодарском крае прогнозируется резкое похолодание. Температура воздуха может снизиться на 10–12 градусов. В ночь на 16 ноября на основной территории региона ожидаются заморозки до -2 градусов, а в горах — до -7 градусов. Осадки к концу недели постепенно ослабнут и прекратятся.