В Новороссийске 19 ноября ограничат подачу воды на 60%
В Новороссийске 19 ноября снизят подачу воды на 60%. Ограничения затронут 12 зон водоснабжения. Воду будут подавать утром и вечером по четыре часа в сутки. Это связано с завершением строительно-монтажных работ и переключением новых водоводов. Об этом сообщили в администрации города.
Работы проведут в рамках проекта «Реконструкция ТГВ1 и 2 очереди». Переключение построенных водоводов выполнит подрядная организация «СУЭРТЭ».
Ограничения начнут действовать с 8:00 19 ноября. На время работ подачу воды населению организуют по графику: с 06:00 до 08:00 утром и с 18:00 до 20:00 вечером.
График затронет зоны водоснабжения №4, 4а, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 и 27а. Таким образом, жители этих территорий смогут получать воду в течение двух часов утром и двух часов вечером.
Для жителей организуют подвоз воды автоцистернами. Заявки на доставку будут принимать от населения.
После завершения работ подачу воды восстановят в полном объеме. По информации организаторов работ, аварийная ситуация не прогнозируется.