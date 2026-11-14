В Новороссийске 19 ноября ограничат подачу воды на 60%

В Новороссийске 19 ноября снизят подачу воды на 60%. Ограничения затронут 12 зон водоснабжения. Воду будут подавать утром и вечером по четыре часа в сутки. Это связано с завершением строительно-монтажных работ и переключением новых водоводов. Об этом сообщили в администрации города.