Аэропорт Геленджика возобновил работу после отмены ограничений

На фоне угрозы атак беспилотников Антитеррористическая комиссия Краснодарского края обратилась к жителям с просьбой не снимать военный и служебный транспорт. Также гражданам напомнили о запрете на съемку объектов транспортной, топливно-энергетической, промышленной и другой критической инфраструктуры.