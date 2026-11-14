Аэропорт Геленджика возобновил работу после отмены ограничений
Аэропорт Геленджика утром 14 ноября возобновил прием и выпуск самолетов после отмены временных ограничений. Они действовали около полутора часов. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. После их снятия воздушная гавань курорта вернулась к работе. Аэропорт снова может принимать и отправлять воздушные суда.
«Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении федерального ведомства.
Аэропорты Сочи и Краснодара продолжают работать в штатном режиме. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, беспилотную опасность, которая действовала в городах на побережье Черного моря, отменили.
В ночь на 14 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили 29 беспилотников ВСУ самолетного типа. Их уничтожили над территориями пяти регионов России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
На фоне угрозы атак беспилотников Антитеррористическая комиссия Краснодарского края обратилась к жителям с просьбой не снимать военный и служебный транспорт. Также гражданам напомнили о запрете на съемку объектов транспортной, топливно-энергетической, промышленной и другой критической инфраструктуры.