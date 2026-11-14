Глава СКР потребовал выяснить обстоятельства смерти жителя Чапаевска в местной больнице
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств смерти мужчины в медицинском учреждении города Чапаевска Самарской области, сообщил Информационный центр СКР.
Ведомство отмечает, что в соцсетях была опубликована информация о том, что в одном из медицинских учреждений города Чапаевска 9 октября 2026 года от острого течения заболевания скончался местный житель. Супруга умершего высказывает сомнения по поводу качества оказания мужчине врачебной помощи из-за обнаруженных несоответствий в медицинской документации.
Действительно, в соцсети «ВКонтакте» женщина просила огласки и проверки обстоятельств смерти ее мужа. По ее словам, 7 октября ее муж обратился за медпомощью с высокой температурой, 8 октября его госпитализировали, а на следующий день его состояние ухудшилось и вечером 9 октября он умер. После получения медицинских документов у семьи возникли вопросы к оказанной помощи и хронологии событий. В частности, как утверждает женщина, в истории болезни «седация и интубация были указаны в 16:00, хотя в 16:50 ее муж отвечал на телефонный звонок друга». Она просит проверить это несоответствие. Также вдова сообщает о двух разных заключениях компьютерной томографии, расхождениях во времени и датах в документах. Она просит установить, своевременно ли мужу проводили обследования, была ли своевременно оказана необходимая помощь, а также почему его не перевели в Самару. По словам вдовы, региональный минздрав не нашел нарушений в процедуре оказания медпомощи.
По факту причинения смерти по неосторожности в СУ СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ, до трех лет лишения свободы).
Информационный центр СКР отмечает, что Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Павлу Олейнику доложить о ходе расследования уголовного дела.