Глава СКР потребовал выяснить обстоятельства смерти жителя Чапаевска в местной больнице

Действительно, в соцсети «ВКонтакте» женщина просила огласки и проверки обстоятельств смерти ее мужа. По ее словам, 7 октября ее муж обратился за медпомощью с высокой температурой, 8 октября его госпитализировали, а на следующий день его состояние ухудшилось и вечером 9 октября он умер. После получения медицинских документов у семьи возникли вопросы к оказанной помощи и хронологии событий. В частности, как утверждает женщина, в истории болезни «седация и интубация были указаны в 16:00, хотя в 16:50 ее муж отвечал на телефонный звонок друга». Она просит проверить это несоответствие. Также вдова сообщает о двух разных заключениях компьютерной томографии, расхождениях во времени и датах в документах. Она просит установить, своевременно ли мужу проводили обследования, была ли своевременно оказана необходимая помощь, а также почему его не перевели в Самару. По словам вдовы, региональный минздрав не нашел нарушений в процедуре оказания медпомощи.