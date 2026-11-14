Число зарегистрированных безработных в Ростовской области за год выросло почти на 8%

Число официально зарегистрированных безработных в Ростовской области на 1 октября 2026 года составило 7,08 тыс. человек. Это на 7,7% больше, чем годом ранее, когда на учете состояли 6,57 тыс. безработных. При этом уровень зарегистрированной безработицы в регионе остался на прежнем уровне — 0,3%. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».