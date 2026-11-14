Число зарегистрированных безработных в Ростовской области за год выросло почти на 8%
Число официально зарегистрированных безработных в Ростовской области на 1 октября 2026 года составило 7,08 тыс. человек. Это на 7,7% больше, чем годом ранее, когда на учете состояли 6,57 тыс. безработных. При этом уровень зарегистрированной безработицы в регионе остался на прежнем уровне — 0,3%. Такие сведения содержатся в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области по состоянию на 1 октября, подготовленном Региональным информационно-аналитическим центром. Документ есть в распоряжении «Ъ-Ростов».
За январь–сентябрь 2026 года в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы обратились 25,02 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года таких обращений было 22,51 тыс. Таким образом, показатель увеличился на 11,1%.
Одновременно сократилась заявленная работодателями потребность в работниках. На конец сентября 2026 года она составляла 37,18 тыс. человек против 38,8 тыс. годом ранее. Снижение составило 1,62 тыс. вакансий, или около 4,2%.
Вместе с тем выросло число безработных, открывших собственное дело. За девять месяцев 2026 года такую возможность использовали 169 человек против 107 за аналогичный период 2025 года. Прирост составил почти 58%.
Уровень зарегистрированной безработицы на Дону — 0,3% — оказался ниже общероссийского показателя, который на 1 октября составлял 0,4%. В России этот уровень за год также не изменился.