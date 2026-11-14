Аэропорт Геленджика временно ограничил прием и выпуск самолетов

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, беспилотную опасность объявили в Геленджике, Анапе, Новороссийске, а также Абинском, Крымском и Темрюкском районах. В этих муниципалитетах могут включить сирены для оповещения жителей.