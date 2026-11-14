Аэропорт Геленджика временно ограничил прием и выпуск самолетов
В аэропорту Геленджика утром 14 ноября ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
В федеральном ведомстве уточнили, что ограничения действуют с утра 14 ноября. Информации о времени их отмены пока не поступало.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 08:30 до 20:00. При этом временные ограничения могут повлиять на выполнение авиарейсов.
На фоне беспилотной опасности воздушные гавани Сочи и Краснодара продолжают работать в штатном режиме.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, беспилотную опасность объявили в Геленджике, Анапе, Новороссийске, а также Абинском, Крымском и Темрюкском районах. В этих муниципалитетах могут включить сирены для оповещения жителей.
В Краснодарском крае также действует запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Нельзя публиковать сведения о расположении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.
За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Максимальный размер взыскания составляет 300 тыс. руб.