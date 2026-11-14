Главу села в КБР арестовали по делу о незаконной передаче земли родственнице
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении главы села Эльбрус, подозреваемого в незаконном отчуждении муниципального земельного участка стоимостью более 14,8 млн руб. Ущерб от действий чиновника оценили в 14,5 млн руб., сообщили в региональном управлении СКР. Фигурант арестован.
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2024 года глава села организовал передачу участка площадью 1,9 тыс. кв. м своей родственнице. Для этого он изменил вид разрешенного использования земли, после чего предоставил ее в аренду без предусмотренных законом конкурсных процедур.
Согласно экспертной оценке, рыночная стоимость участка превышала 14,8 млн руб., однако за его приобретение было уплачено 328,5 тыс. руб. Уголовное дело возбуждено по пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).