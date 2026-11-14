Главу села в КБР арестовали по делу о незаконной передаче земли родственнице

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2024 года глава села организовал передачу участка площадью 1,9 тыс. кв. м своей родственнице. Для этого он изменил вид разрешенного использования земли, после чего предоставил ее в аренду без предусмотренных законом конкурсных процедур.