В Ставрополе суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в торговом центре
Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу мужчину, обвиняемого в подготовке теракта в одном из торговых центров города. Мера пресечения избрана до 12 января 2027 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.
По данным ведомства, обвиняемый вступил в сговор с участником террористической организации, обследовал территорию торгового центра и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Их он хранил по месту жительства, ожидая дальнейших указаний. Совершить теракт ему не удалось, поскольку его задержали сотрудники ФСБ.
Ранее спецслужба сообщила, что задержанный планировал после взрыва выехать в Сирию и присоединиться к запрещенной в России международной террористической организации.