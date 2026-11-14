В Ставрополе суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в торговом центре

По данным ведомства, обвиняемый вступил в сговор с участником террористической организации, обследовал территорию торгового центра и приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Их он хранил по месту жительства, ожидая дальнейших указаний. Совершить теракт ему не удалось, поскольку его задержали сотрудники ФСБ.