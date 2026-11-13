На Ставрополье наказали владельца стада свиней, терроризирующих жителей поселка

30 августа специалисты администрации осмотрели подсобное хозяйство, где содержат свиней, но владелец не вышел с ними на связь. Обращение обещали передать в управление Россельхознадзора. Полиция выявила несоблюдение дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных и завела административное дело. Нынешнее сообщение администрации о трех постановлениях указывает, что меры против хозяина уже приняли, однако не проясняет, прекратил ли он выпускать животных на улицы.