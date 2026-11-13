На Ставрополье наказали владельца стада свиней, терроризирующих жителей поселка
Власти Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края привлекли к административной ответственности владельца свиней, которые свободно бродят по поселку Зерновой и пугают жителей. Комиссия вынесла в отношении хозяина три постановления, сообщила местная администрация.
Ведомство также направило обращения в надзорные органы. Какие именно нарушения установила комиссия, на какую сумму оштрафовали владельца и когда он должен устранить их, администрация публично не уточнила.
Поводом для разбирательства стали жалобы местных жителей. По их словам, стадо насчитывает около 25 животных: свиньи заходят на чужие участки, поедают корма и бросаются на людей и собак. Жители опасаются выходить из домов. Один из сельчан заявил о пропаже 20 уток и пригрозил сам расправиться с животными, пишет «Победа26».
Местные издания со ссылкой на жителей сообщают, что свиньи бродят по поселку около года, а их поведение беспокоит жителей примерно двадцати дворов. Также упоминается о свиноматке весом около 250 кг.
30 августа специалисты администрации осмотрели подсобное хозяйство, где содержат свиней, но владелец не вышел с ними на связь. Обращение обещали передать в управление Россельхознадзора. Полиция выявила несоблюдение дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных и завела административное дело. Нынешнее сообщение администрации о трех постановлениях указывает, что меры против хозяина уже приняли, однако не проясняет, прекратил ли он выпускать животных на улицы.
Жители также рассказывали о мертвых животных, найденных в лесополосе, и опасались, что свиньи могут быть заражены. Подтверждений заболевания или связи найденных туш с этим стадом в доступных сообщениях нет.
Летом 2026 года в Красногвардейском округе выявляли очаг африканской чумы свиней, а поселок Зерновой включали в зону наблюдения. Однако доступные публикации не связывают тот очаг с нынешними жалобами и не сообщают о лабораторных результатах по животным из поселка.