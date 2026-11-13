Большая часть Михайловска осталась без света из-за серьезной аварии

Нагрузка на городскую инфраструктуру растет вместе с Михайловском. По статистике, население города увеличилось с 62,5 тыс. человек в 2010 году до 113,7 тыс. в 2025-м. В июне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о начале работ по улучшению энергосистемы. По его словам, модернизацию планируют с учетом растущей нагрузки на сети; жители ранее жаловались на перебои с электричеством. Эти данные дают контекст к проблемам энергоснабжения города, но не объясняют причину нынешней аварии.