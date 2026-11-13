Большая часть Михайловска осталась без света из-за серьезной аварии
В Михайловске произошло аварийное отключение электричества. Жители сообщают, что в одном из районов свет пропал около 18:00, а без электроснабжения осталась значительная часть города. Точный масштаб отключения пока не известен: в доступных сообщениях нет ни числа обесточенных домов или абонентов, ни перечня улиц, пишет «Победа26».
В диспетчерской сообщили, что специалисты уже устраняют аварию. Назвать причину сбоя и примерный срок восстановления там не смогли. Подтвержденных данных о том, что повредило сети, на момент подготовки заметки нет. Поэтому связывать нынешнее отключение с конкретной подстанцией, линией или внешним воздействием пока нельзя, но издание характеризует аварию как серьезную.
Первые сведения о проблеме поступили от жителей. Жительница города сообщила, что в ее районе электричества нет примерно с 18:00; редакция издания попросила горожан указать в комментариях улицы, где также пропал свет. Эти сообщения помогают определить возможную зону отключения, но пока не показывают, сколько потребителей затронула авария. Официального списка адресов нет.
Нагрузка на городскую инфраструктуру растет вместе с Михайловском. По статистике, население города увеличилось с 62,5 тыс. человек в 2010 году до 113,7 тыс. в 2025-м. В июне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о начале работ по улучшению энергосистемы. По его словам, модернизацию планируют с учетом растущей нагрузки на сети; жители ранее жаловались на перебои с электричеством. Эти данные дают контекст к проблемам энергоснабжения города, но не объясняют причину нынешней аварии.
Ранее в городе происходили отдельные аварии на электросетях. В ноябре 2025 года грузовик с поднятым кузовом повредил провода на пересечении улиц Ишкова и Яблочной. Тогда без света остались более 25 прилегающих улиц, а энергетики частично восстановили подачу к полуночи. В сентябре 2024 года аварийное отключение затронуло большинство улиц и переулков.