«Терра-Н» объяснила, почему полигон Щелба в Новороссийске продолжает работать
ООО «Терра-Н» объяснило, почему мусоровозы продолжают привозить отходы на полигон в урочище Щелбы, несмотря на приостановку лицензии. В сообщении компании говорится, что ограничение касается только захоронения отходов. ТКО продолжают поступать на обработку, а остатки сортировки временно накапливают — так предприятие выполняет распоряжение губернатора Краснодарского края о режиме повышенной готовности.
Компания заявляет, что этот режим должен предотвратить сбои в вывозе мусора из Новороссийска и Геленджика. Щелба, по утверждению «Терра-Н», остаётся единственным официальным объектом приёма ТКО для этих городов: свободных мощностей на других полигонах нет, а перенаправить туда мусор некуда.
«Терра-Н» также ответила на претензии Росприроднадзора к реконструкции комплекса. Ведомство выявило отступления от проектной документации, которая ранее получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Компания сообщила, что приостановила строительство этапов № 2, 3 и 5, поскольку считает реализацию прежнего проекта невозможной. Сейчас документацию корректируют, чтобы направить ее на повторную государственную экологическую экспертизу.
В заявлении компания признала, что полигон исчерпал проектную вместимость ещё в 2020 году. По словам «Терра-Н», после перехода общества под контроль публично-правовой компании «Российский экологический оператор» в октябре 2025 года объект находился в критическом состоянии. С тех пор предприятие, как говорится в сообщении, ведет работы, чтобы обеспечить его безаварийную эксплуатацию.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим повышенной готовности с 23 октября 2026 года. В распоряжении властей говорится о риске перебоев с вывозом ТКО из-за исчерпания свободных мощностей полигонов и невозможности перенаправить потоки на другие объекты. Оперштаб края пояснил, что отходы продолжат вывозить по прежним маршрутам, а мусор с площадок временного накопления направят на захоронение после оформления необходимых документов.
Ранее Южное межрегиональное управление Росприроднадзора приостановило лицензию «Терра-Н» в части размещения отходов. Сведения привела выписка из реестра лицензий по состоянию на 10 ноября. Ведомство также сообщило о нарушениях при реконструкции и выдало компании предписания. По данным издания, обновлённая проектная документация на повторную экологическую экспертизу к моменту ответа Росприроднадзора ещё не поступила.
Проблемы полигона фиксировали и раньше. В сентябре 2025 года Росприроднадзор сообщил о пожаре площадью около 900 кв. м: открытое горение ликвидировали, но тление продолжалось. Весной того же года инспекторы обнаружили разлив фильтрата за пределы полигона. Пробы почвы показали превышение содержания меди в 3,46 раза, цинка — в 1,54 раза и ртути — в 2,09 раза. Ведомство оценило ущерб более чем в 6,6 млн руб.