«Терра-Н» объяснила, почему полигон Щелба в Новороссийске продолжает работать

Проблемы полигона фиксировали и раньше. В сентябре 2025 года Росприроднадзор сообщил о пожаре площадью около 900 кв. м: открытое горение ликвидировали, но тление продолжалось. Весной того же года инспекторы обнаружили разлив фильтрата за пределы полигона. Пробы почвы показали превышение содержания меди в 3,46 раза, цинка — в 1,54 раза и ртути — в 2,09 раза. Ведомство оценило ущерб более чем в 6,6 млн руб.