Жителям Анапы рассказали, кому положена компенсация оплаты коммунальных услуг

Выплату не предоставляют при наличии непогашенной задолженности за ЖКУ, если она подтверждена вступившим в силу решением суда и образовалась в течение последних трех лет. Компенсацию также прекращают при снятии с регистрационного учета, помещении на полное государственное обеспечение, лишении свободы по приговору суда или смерти получателя.