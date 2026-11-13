Жителям Анапы рассказали, кому положена компенсация оплаты коммунальных услуг
Жители Анапы могут получить компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, если относятся к льготным категориям граждан и зарегистрированы в Краснодарском крае. Размер выплаты рассчитывают индивидуально с учетом тарифов, нормативов потребления и характеристик жилья. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова.
Право на компенсацию имеют многодетные семьи, люди с инвалидностью и семьи с детьми-инвалидами, ветераны труда, жертвы политических репрессий, ветераны военной службы и боевых действий, участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Также выплату могут получать члены семей погибших ветеранов и участников войны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма и граждане, пострадавшие от радиационного воздействия.
Компенсацию предоставляют только за одно жилое помещение, которое является местом жительства получателя. Обычно она составляет 50% расходов на ЖКУ, однако это не означает, что гражданину возвращают половину всей суммы в квитанции. При расчете учитывают состав семьи, площадь жилья и социальные нормы потребления.
Деньги перечисляют в месяце, следующем за месяцем оплаты коммунальных услуг. Например, компенсацию за октябрь жители получат в декабре, а за ноябрь — в январе.
Выплату не предоставляют при наличии непогашенной задолженности за ЖКУ, если она подтверждена вступившим в силу решением суда и образовалась в течение последних трех лет. Компенсацию также прекращают при снятии с регистрационного учета, помещении на полное государственное обеспечение, лишении свободы по приговору суда или смерти получателя.
Уточнить условия получения выплаты можно по телефону «горячей линии» 8-800-55-000-55 или в управлении соцзащиты Анапы на Крымской улице, 177. Телефон ведомства: 8 (86133) 3-90-56. Обратиться можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 13:00.