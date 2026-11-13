Поезда «Диоскурия» перевезли более 136 тысяч пассажиров из Сириуса в Абхазию за лето
Более 136 тыс. пассажиров воспользовались поездами «Диоскурия» на маршрутах из Сириуса в Абхазию и обратно с мая по сентябрь 2026 года. За летний сезон поезда перевезли 136,5 тыс. человек. Самым востребованным месяцем стал июль, когда поездками воспользовались 34,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Всего с начала 2026 года по субсидируемым железнодорожным маршрутам в Абхазию перевезли более 176 тыс. пассажиров.
В 2026 году на поддержку перевозок поездами «Диоскурия» выделили 100 млн руб. Средства направляют на компенсацию части затрат РЖД за перевозку пассажиров по территории России. Субсидии предоставляет Росжелдор.
Государственная поддержка распространяется на рейсы №925/926 и №929/930 по маршруту Сириус — Сухум и обратно. С 1 сентября маршрут поезда №925/926 продлили до станции Гума.
Поезд «Диоскурия» курсирует ежедневно. Время в пути по полному маршруту составляет около трех с половиной часов. На территории Абхазии предусмотрены остановки на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон.