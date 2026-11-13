Поезда «Диоскурия» перевезли более 136 тысяч пассажиров из Сириуса в Абхазию за лето

Более 136 тыс. пассажиров воспользовались поездами «Диоскурия» на маршрутах из Сириуса в Абхазию и обратно с мая по сентябрь 2026 года. За летний сезон поезда перевезли 136,5 тыс. человек. Самым востребованным месяцем стал июль, когда поездками воспользовались 34,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в Минтрансе России.