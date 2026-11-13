Суд обязал закрыть подпольное общежитие для мигрантов на участке ЛПХ в Пятигорске

В Ставропольском крае суды уже рассматривали похожие споры из-за коммерческого использования участков ЛПХ. В 2023 году Шпаковский районный суд запретил владельцу участка использовать его для платного отдыха: проверка выявила там мобильные бани, которые сдавали почасово. В другом деле, связанном с гостиницей в Ставрополе, спор прошел несколько инстанций: после отмены первоначальных решений дело направили на новое рассмотрение. Эти примеры показывают, что суды оценивают не только постройки на участке, но и фактический способ их использования.