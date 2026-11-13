Суд обязал закрыть подпольное общежитие для мигрантов на участке ЛПХ в Пятигорске
Пятигорский городской суд запретил владельцу участка, предназначенного для личного подсобного хозяйства, размещать там иностранных граждан и обязал его прекратить работу общежития. Если ответчик не исполнит решение, он должен будет ежемесячно платить администрации города 50 тыс. руб. до устранения нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Ставропольского краевого суда.
Поводом для разбирательства стала проверка администрации Пятигорска. На участке обнаружили капитальное трехэтажное здание. По обращениям местных жителей, в нем проживали иностранные рабочие, приехавшие в Россию. Администрация сочла использование земли нецелевым и обратилась в суд.
Суд согласился с доводами истца: собственник должен прекратить деятельность, связанную с размещением иностранных граждан, и в течение месяца со дня вынесения решения привести использование участка в соответствие с его целевым назначением. Суд изучил материалы и запретил заселять постояльцев, а участок потребовал использовать только по назначению.
Если собственник не выполнит решение, то будет вынужден платить администрации Пятигорска штраф в размере 50 тыс. рублей каждый месяц, пока нарушения не устранят. Решение суда пока не вступило в законную силу.
В Ставропольском крае суды уже рассматривали похожие споры из-за коммерческого использования участков ЛПХ. В 2023 году Шпаковский районный суд запретил владельцу участка использовать его для платного отдыха: проверка выявила там мобильные бани, которые сдавали почасово. В другом деле, связанном с гостиницей в Ставрополе, спор прошел несколько инстанций: после отмены первоначальных решений дело направили на новое рассмотрение. Эти примеры показывают, что суды оценивают не только постройки на участке, но и фактический способ их использования.