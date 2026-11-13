Число заявок на премию «Твердые знаки — 2026» выросло на 50% за год
На участие в бизнес-премии «Твердые знаки — 2026» поступило 157 заявок — это на 50% больше, чем годом ранее.
В этом году премия охватила проекты из Краснодарского края, Адыгеи и Крыма. Теперь Экспертному совету предстоит выбрать по три финалиста в каждой номинации.
Прием заявок завершился 10 ноября. В числе представленных инициатив — 14 стартапов, а также проекты, посвященные внедрению антикризисных практик. Количество заявок в разных номинациях варьируется от 5 до 32.
Наибольшее число проектов — 32 — представлено в категории недвижимости. В этом году рубрику решили разделить на две отдельные номинации по двум регионам — Крыму и Краснодарскому краю. Такое решение связано в том числе с большим количеством заявок из республики.
Таким образом, всего премия включает 13 номинаций, охватывающих ключевые направления региональной экономики: промышленность, агропромышленный комплекс, туризм, недвижимость, импортозамещение, цифровые решения и искусственный интеллект, социальные инициативы и HR-практики.
Экспертный совет уже приступил к рассмотрению допущенных к участию проектов. В течение пяти рабочих дней члены жюри ознакомятся со всеми заявками и определят трех номинантов в каждой категории. Их имена и представленные проекты организаторы планируют объявить около 20 ноября.
В состав Экспертного совета вошли представители региональных властей, руководители крупных компаний и отраслевые специалисты. Среди них — министр промышленности Краснодарского края Дмитрий Хмелько, министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев, исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова и председатель правления банка «Кубань Кредит» Александр Калинич.
Церемония награждения лауреатов состоится 24 ноября в Краснодаре, в отеле Hampton by Hilton Krasnodar. Организатор премии — деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
Официальными партнерами премии являются ООО КБ «Кубань Кредит», Девелоперская компания «Неометрия», инвестиционно-строительный холдинг «Самсон» и ПАО «Ростелеком».
Организатор — деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
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