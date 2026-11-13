Мурад Алахвердиев стал замминистра труда Дагестана
Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов назначил Мурада Алахвердиева заместителем министра труда и социального развития республики. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Мурад Алахвердиев пришел на новую должность из самого министерства: согласно биографической справке, с 2023 года он работал заместителем начальника управления социальной поддержки и начальником отдела жилищных субсидий, а затем возглавил управление. На министерском сайте он по-прежнему указан начальником управления социальной поддержки. Среди задач этого подразделения — координация работы управлений соцзащиты в муниципальных районах и городских округах республики.
До этого, в 2022–2023 годах, Мурад Алахвердиев был консультантом отдела труда и социальной защиты Администрации главы и правительства Дагестана. В опубликованной биографии также упоминаются ведомственные и государственные награды, но их перечень не приводится.
Назначение произошло после кадрового изменения в руководстве Минтруда. 29 сентября правительство сообщило об освобождении Зураба Багомедова от должности замминистра с 1 октября — в связи с окончанием срока срочного служебного контракта. По данным газеты «Молодежь Дагестана», Зураб Багомедов занимал этот пост с 2013 года.
В структуре Минтруда прописаны несколько заместителей, отвечающих за разные направления. На официальной странице структуры министерства Мурад Алахвердиев одновременно значится руководителем управления социальной поддержки; среди заместителей также указаны Магомедкамиль Гасанов, Джабраил Джабраилов и Айшат Шахманаева. Назначение добавляет к его прежней работе по управлению социальной поддержкой обязанности на уровне руководства министерства. Распределение новых полномочий в опубликованных материалах не уточняется.