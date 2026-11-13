Мурад Алахвердиев стал замминистра труда Дагестана

Мурад Алахвердиев пришел на новую должность из самого министерства: согласно биографической справке, с 2023 года он работал заместителем начальника управления социальной поддержки и начальником отдела жилищных субсидий, а затем возглавил управление. На министерском сайте он по-прежнему указан начальником управления социальной поддержки. Среди задач этого подразделения — координация работы управлений соцзащиты в муниципальных районах и городских округах республики.