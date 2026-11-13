Главные новости за 13 ноября. Сочи
АО «Крайжилкомресурс» объявило конкурс на сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов в Сочи и «Сириусе» на 2027 год с начальной ценой 3,512 млрд руб., заявки принимают до 30 ноября, итоги подведут 1 декабря. Предыдущая закупка на транспортирование ТКО с ценой 2,302 млрд руб. не состоялась из-за отсутствия заявок, а новая включает также сбор отходов и требует не менее 150 единиц спецтехники.
В Сочи спустя 20 лет возобновили промышленное производство минеральной воды «Пластунская» — первая партия начала разливаться в цехе предприятия в Дагомысе, мощность линии на первом этапе составляет 2 тыс. бутылок в час. Воду добывают из скважины Пластунского месторождения в Хостинском районе, а продукцию планируют представить в магазинах, торговых сетях, санаториях и включить в ассортимент сувениров.
Расписание двух поездов из Воркуты в Краснодарский край изменится в ноябре из-за ликвидации последствий ЧП в Архангельской области: составы в Адлер и Новороссийск будут отправляться на час раньше — с 16 и 17 ноября соответственно в 11:00 мск вместо 12:05. Изменение графика позволит улучшить стыковку автомобильного и железнодорожного транспорта для организации перевозок пассажиров между станциями Виледь и Сольвычегодск.
Конкурсный управляющий Роман Протопопов выставил на торги имущество обанкротившегося ООО «Горизонт» — два жилых и одно нежилое здание с земельным участком в Хостинском районе Сочи единым лотом с начальной ценой 367,83 млн руб. Заявки принимаются на электронной площадке «МЭТС» до 29 ноября 2026 года, торги проходят в форме закрытой подачи предложений с пошаговым снижением цены на 7% каждые три дня.
Центральный районный суд Сочи взыскал с владельца самовольно построенного шестиэтажного многоквартирного дома более 310,6 млн руб. в пользу муниципалитета — 140,6 млн руб. убытков за дополнительную нагрузку на инфраструктуру и 170,1 млн руб. компенсации вреда окружающей среде. Решение суда пока не вступило в законную силу.