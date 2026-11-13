Главные новости за 13 ноября. Новороссийск
Расписание поездов из Воркуты в Адлер и Новороссийск изменится в ноябре из-за восстановления железнодорожного моста в Архангельской области: оба состава будут отправляться на час раньше — с 16 и 17 ноября соответственно в 11:00 мск вместо 12:05. Новое расписание, затрагивающее семь поездов дальнего следования, позволит организовать более удобную пересадку с железнодорожного на автомобильный транспорт для перевозки пассажиров между станциями Виледь и Сольвычегодск.
Анапу с начала 2026 года посетили около 3,2 млн туристов, однако турпоток восстановился лишь наполовину: до разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года курорт принимал 5,5 млн человек. По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, экологическая ситуация разрешена, но моральное ограничение для туристов пока сохраняется на большей части Черноморского побережья Кубани.
Росприроднадзор приостановил лицензию ООО «Терра-Н» на размещение отходов на полигоне у горы Щелба в Новороссийске и выдал предписания об устранении нарушений, выявив отступление от прошедшего госэкспертизу проекта реконструкции. Несмотря на это, мусоровозы продолжают привозить отходы на Щелбу, что власти объясняют общей нехваткой мест для ТКО и введенным с 23 октября режимом повышенной готовности в десяти муниципалитетах края.
Администрация Анапы объявила закупку на автоматизацию строящегося водовода диаметром 900 мм от очистных сооружений водозабора до резервуаров чистой воды в поселке Верхнее Джемете стоимостью более 1 млрд рублей, полностью финансируемую из местного бюджета. Работы должны быть завершены до 20 июня 2028 года, а после запуска водовод протяженностью 20 км увеличит пропускную способность городских сетей почти на 50 тыс. кубометров в сутки.