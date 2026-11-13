Михаил Мурашко посетил новый корпус детской краевой больницы в Ставрополе
В Ставрополе 13 ноября анонсировали открытие новый корпус Краевой детской клинической больницы, который уже работает де факто. Губернатор Владимир Владимиров и министр здравоохранения России Михаил Мурашко осмотрели здание и больничные отделения, а также пообщались с пациентами, сообщает пресс-служба главы Ставрополья.
Пятиэтажное здание занимает почти 34 тыс. кв. м. В новом корпусе разместят около 300 коек. Власти региона сообщали, что после его запуска общее число мест для пациентов больницы вырастет с 550 до 673. Цифры относятся к разным показателям: корпус рассчитан примерно на 300 коек, а прирост коечного фонда учреждения составит 123 места.
В больнице откроют отделения кардиохирургии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии. Раньше таких отделений в учреждении не было. По словам региональных властей, современное лазерное оборудование позволит проводить здесь операции, для которых детям прежде приходилось обращаться в федеральные клиники. Двое специалистов прошли обучение работе с новой техникой в Москве и Санкт-Петербурге.
В здании также предусмотрели операционный блок, реанимацию, приемное отделение, диагностические службы и палаты. Корпус соединен крытым переходом с действующим зданием больницы. Это позволит врачам организовать помощь в одном комплексе, хотя региональные публикации пока не раскрывают, какие именно отделения переедут в новый корпус и по каким профилям планируют принимать первых пациентов.
Строительство объясняют необходимостью расширить специализированную и высокотехнологичную помощь детям в крае. В принятой в декабре 2025 года краевой программе «Охрана материнства и детства» среди планов после ввода корпуса названы новые хирургические профили и увеличение числа коек по детской неврологии, онкологии и гематологии.