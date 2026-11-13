Михаил Мурашко посетил новый корпус детской краевой больницы в Ставрополе

В больнице откроют отделения кардиохирургии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии. Раньше таких отделений в учреждении не было. По словам региональных властей, современное лазерное оборудование позволит проводить здесь операции, для которых детям прежде приходилось обращаться в федеральные клиники. Двое специалистов прошли обучение работе с новой техникой в Москве и Санкт-Петербурге.