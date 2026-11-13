Эксперт: глубина бронирования в КЧР на Новый год сократилась до одного месяца

«В зимний сезон и новогодние праздники в 2025-26 годах заполняемость в среднем составляла 70%. Сейчас конец 2026 года, есть востребованность в связи с перераспределением потока потребителей, в том числе, люксового сегмента. Запрос от потребителей все больше на люксовое качество предоставления услуг, но цена должна быть бюджетная. По моим наблюдениям, загрузка в текущий зимний сезон составит плюс-минус 65%»,— резюмировала Марина Дзигора.