Эксперт: глубина бронирования в КЧР на Новый год сократилась до одного месяца
Глубина бронирования пятизвездочных отелей в новогодние праздники в Карачаево-Черкесии сократилась с полугода в 2024-25 годах до одного месяца в 2026 году. Такую оценку «Ъ-Кавказ» высказала генеральный менеджер, куратор проекта «Лазурит Архыз Hotel Spa» Марина Дзигора.
«Ранее новогодние праздники планировали за полгода, уже в сентябре гости определялись с отелями, направлением, количеством дней отдыха. Сейчас период рассмотрения сократился до одного-двух месяцев. И тенденция к дальнейшему сокращению продолжается»,— комментирует Марина Дзигора. Причины, как считает эксперт, связаны с экономическими и геополитическими факторами.
Тем не менее, интерес к новогоднему отдыху, по оценкам Марины Дзигора, на Северном Кавказе сохраняется. Гости приезжают, чтобы снять стресс, отвлечься от мегаполисов. Многие предъявляют высокие требования к качеству сервиса.
«Гость пятизвездочных отелей стал очень капризным. Многие туристы рассматривают люксовый сервис и достаточно умело пользуются фильтрами в поисковиках-агрегаторах и далее отзывами гостей, что нельзя не учитывать при продвижении продукта отеля»,— говорит эксперт.
По словам собеседницы издания, средний чек зависит от сезонности. В летний/межсезонный период стандартный сегмент стоит от 10 тыс. руб. в сутки, номера повышенной комфортности — 20 тыс. руб., суперлюкс и виллы — 25 тыс. руб./сутки
В высокий зимний горнолыжный сезон и праздники (Новый год) стоимость составляет от 25 тыс. до 45 тыс. руб. за номер в сутки, отдельный сегмент премиальных шале и коттеджей может достигать 125 тыс. руб. в сутки и выше.
«В зимний сезон и новогодние праздники в 2025-26 годах заполняемость в среднем составляла 70%. Сейчас конец 2026 года, есть востребованность в связи с перераспределением потока потребителей, в том числе, люксового сегмента. Запрос от потребителей все больше на люксовое качество предоставления услуг, но цена должна быть бюджетная. По моим наблюдениям, загрузка в текущий зимний сезон составит плюс-минус 65%»,— резюмировала Марина Дзигора.