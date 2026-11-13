Главные новости за 13 ноября. Кавказ
В Ставрополе в сентябре 2026 года продажи тепловентиляторов на «Авито» выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На эту категорию пришлось 26% продаж обогревателей на платформе, следует из исследования компании (есть в распоряжении «Ъ-Кавказ»). Второе место по популярности заняли масляные обогреватели с долей 24%. Средняя стоимость таких устройств на вторичном рынке составила 2 тыс. руб., новых — 3 тыс. руб. Газовые обогреватели обеспечили 6% продаж: их средняя цена составила 7 тыс. руб. на ресейле и 20 тыс. руб. в новом состоянии.
Интерес к посуточной аренде жилья в Архызе перед началом горнолыжного сезона продолжает расти. По данным «Авито Путешествий», предоставленным «Ъ-Кавказ», за год спрос на загородные дома в курортном поселке увеличился на 21%, на квартиры — на 42%. Средняя стоимость аренды дома составляет 9,4 тыс. руб. в сутки, квартиры — 4,6 тыс. руб.
В 2026 году Ставропольский край расширил географию экспорта за счет двух новых рынков — Сингапура и Сьерра-Леоне. Покупатели из этих стран начали закупать ставропольское мясо, мясные субпродукты и фармацевтическую продукцию, сообщили в региональном министерстве экономического развития. Всего край поставляет продукцию в 78 стран, во внешнеэкономическую деятельность вовлечены более 600 производителей. Регион также продолжает развивать торговые связи с государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.
В Ставропольском крае в следующем году намерены ввести в эксплуатацию три полигона для размещения твердых коммунальных отходов. Объекты строят в Кочубеевском, Георгиевском и Шпаковском округах, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Наибольшую мощность будет иметь полигон в Шпаковском округе — 300 тыс. тонн отходов в год. Площадка в Кочубеевском округе рассчитана на 149 тыс. тонн, в Георгиевском — на 109,5 тыс. тонн.
Карачаево-Черкесия не получила заявок на два аукциона по возобновляемым кредитным линиям общей начальной стоимостью 392,18 млн руб. Министерство финансов республики планировало направить привлеченные средства на частичное покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. Однако банки не подали предложений ни по одной закупке, следует из данных ЕИС.
Сельхозпроизводители Ставропольского края отправили на хранение около 30 тыс. тонн картофеля и более 20 тыс. тонн овощей открытого грунта. Такие данные приводит краевой минсельхоз. По информации ведомства, аграрии убрали уже более 90% площадей под овощами и около 70% картофельных полей. Общий сбор картофеля достиг 112,5 тыс. тонн, овощей открытого грунта — 57,8 тыс. тонн. В том числе хозяйства собрали 28,8 тыс. тонн репчатого лука, 2,5 тыс. тонн столовой свеклы, 1,1 тыс. тонн моркови и более 400 тонн капусты. Часть продукции аграрии продают с поля, на рынках и ярмарках, остальное оставляют для реализации в межсезонье.
Строительная компания «ЮгСтройИнвест» заявила о ребрендинге. Теперь застройщик официально именуется ЮСИ. Об этом было объявлено 13 ноября на Строительной неделе БРИКС в Казани. Как сообщили в пресс-службе ЮСИ, над преобразованием работало брендинговое агентство ONY. Сокращение ЮСИ теперь расшифровывается как «Юг. Семья. История». Кроме того, изменился фирменный стиль ЮСИ: синий цвет стал ярче, а в рекламе появился новый маскот.