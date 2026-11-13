В Новороссийске проверили качество атмосферного воздуха за два дня

В Новороссийске 11 и 12 ноября не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По итогам наблюдений уровень загрязнения воздуха в городе в оба дня оценили как пониженный. Об этом сообщили по результатам измерений КЛМЗОС Новороссийск.