В Новороссийске проверили качество атмосферного воздуха за два дня
В Новороссийске 11 и 12 ноября не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По итогам наблюдений уровень загрязнения воздуха в городе в оба дня оценили как пониженный. Об этом сообщили по результатам измерений КЛМЗОС Новороссийск.
В течение суток 11 ноября специалисты не обнаружили превышений предельно допустимых максимально разовых концентраций по взвешенным веществам, сероводороду и оксиду углерода. Также показатели не превышали установленные нормы по оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы и формальдегиду.
По данным наблюдений за 12 ноября, ситуация не изменилась. Превышений допустимых концентраций по всем перечисленным веществам также не зарегистрировали. В их числе — взвешенные вещества, сероводород, оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы и формальдегид.