Главные новости за 13 ноября. Ростов-на-Дону и область
За первые девять месяцев 2026 года в Ростовской области зарегистрировано 314 туркомпаний — против 114 организаций за тот же период годом ранее. При этом за указанное время ликвидировано 111 компаний, тогда как за девять месяцев 2025 года — 47 единиц. Аналитики отмечают, что туристическая отрасль в южных регионах России развивается: Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству организаций туристической сферы по состоянию на октябрь 2026 года. Рейтинг возглавили Москва (7,8 тыс. единиц), Санкт-Петербург (3,6 тыс.) и Московская область (3,5 тыс.).
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с грузовыми перевозками водным транспортом и их обслуживанием, в Ростовской области за девять месяцев 2026 года сократилось на 5,3%, до 288. Годом ранее в регионе насчитывалось 304 таких участника рынка, а на 1 октября 2024 года — 305. За январь–сентябрь 2026 года в отрасли зарегистрировали восемь новых организаций и ИП против 12 за аналогичные периоды 2024 и 2025 годов. Число ликвидаций при этом выросло до 20: в 2025 году их было 14, в 2024-м — 17.
По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за первые девять месяцев 2026 года аграрии Ростовской области получили 2,7 млрд руб. выплат по агрострахованию с господдержкой. На втором месте по объему выплат находится Краснодарский край (781 млн руб.), на третьем — Ставропольский край (634 млн руб.). Об этом «Ъ-Ростов» сообщил президент НСА Корней Биждов.
За январь—октябрь 2026 года объем закупок модульных центров обработки данных (ЦОД) предприятиями Ростовской области вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На донской регион пришлось 32,3% всех южных тендеров на оснащение такой инфраструктурой. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на директора по развитию цифровых продуктов электронной торговой площадки «ТендерПро» Ольгу Горчицыну.
Филиал «Ростовэнерго» компании «Россети Юг» обеспечит технологическое присоединение Вербной ветроэлектростанции в Морозовском районе Ростовской области. Региональная служба по тарифам установила плату за работы в размере 335,7 млн руб. без НДС. Станция мощностью 92,5 МВт должна выйти на сеть напряжением 110 кВ. Эти параметры указаны в сообщении о тарифном решении; подробную разбивку расходов по отдельным объектам в доступных материалах служба не приводит.
Пролетарский районный суд Ростовской области приговорил бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко к 14 годам 6 месяцам колонии за организацию двух покушений на убийство. Об этом сообщила корреспондентка «Ъ-Ростов» из зала суда. Суд присяжных признал Сергея Симоненко и еще одного бывшего сотрудника кубанского МЧС Мелько Джемо виновными в двух эпизодах покушения на убийство (ч. 1 ст. 30; ч. 4 ст. 33; п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 33; п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105).
В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников в ночь на 13 ноября повреждены пять многоквартирных домов, производственное помещение и три легковых автомобиля. Один человек получил ранения и был госпитализирован. Всего, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, за ночь в регионе уничтожили более 120 БПЛА — в Ростове и десяти районах области. Последствия атаки продолжают уточняться.