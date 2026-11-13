В Дагестане выявили девять нарушений при ввозе зерна

С 1 по 11 ноября Управление Россельхознадзора по Дагестану выявило девять нарушений при ввозе зерна в республику. По данным ведомства, речь идет о партиях общим весом 110 тонн. При этом перечисленные в сообщении поставки пшеницы составляют 92 тонны: их из Ставропольского и Краснодарского краев ввезли предприниматели Пашуков Ш. А., Бахмутов С. М., Мансуров Ф. А., Биалиев С. Х. и сельскохозяйственный производственный кооператив «Уйташский».