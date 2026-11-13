В Дагестане выявили девять нарушений при ввозе зерна
С 1 по 11 ноября Управление Россельхознадзора по Дагестану выявило девять нарушений при ввозе зерна в республику. По данным ведомства, речь идет о партиях общим весом 110 тонн. При этом перечисленные в сообщении поставки пшеницы составляют 92 тонны: их из Ставропольского и Краснодарского краев ввезли предприниматели Пашуков Ш. А., Бахмутов С. М., Мансуров Ф. А., Биалиев С. Х. и сельскохозяйственный производственный кооператив «Уйташский».
По информации управления, получатели не направили извещения о доставке партий и не погасили карантинные сертификаты в федеральной системе «Аргус-Фито». За эти нарушения ведомство объявило хозяйствующим субъектам девять предостережений. Предостережение предупреждает о недопустимости нарушения обязательных требований и не обязательно указывает на штрафы или изъятие зерна.
Закон обязывает собственника подкарантинной продукции или его представителя сообщить надзорному органу о доставке. Карантинный сертификат нужно погасить в течение одного календарного дня после прибытия груза, внеся в систему сведения о завершении перевозки. Это позволяет ведомству учитывать движение продукции, перемещаемой между регионами с разным карантинным фитосанитарным статусом. Зерно относится к подкарантинной продукции.
«Коммерсантъ» 11 ноября сообщал о другой проверке дагестанского управления: за октябрь ведомство насчитало 419 нарушений при ввозе 41,6 тыс. тонн зерна и объявило семь предостережений. В частности, ООО «Зерно Экспо» и ООО «КОЛОС» доставили партии кукурузы общим весом 12,65 тыс. тонн из Ингушетии, а ООО «Даг-Экспорт 05» — 375 тонн пшеницы из Волгоградской области. Компании не известили управление о доставке грузов и не погасили карантинные сертификаты в «Аргус-Фито», что противоречит законодательству в области карантина растений.