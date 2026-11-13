В южных регионах РФ за девять месяцев 2026 года выявили 675 поддельных купюр
За январь—сентябрь 2026 года банки Южного макрорегиона обнаружили 675 российских денежных знаков с признаками подделки. По данным пресс-службы Южного главного управления Банка России, это на 27% меньше, чем за тот же период годом ранее.
Большинство находок — банкноты крупных номиналов: 398 пятитысячных и 326 тысячерублевых. Еще 18 подделок приходились на банкноты по 2 тыс. руб. В банковском секторе также нашли четыре фальшивые десятирублевые и одну пятирублевую монету.
Доступная статистика регулятора за третий квартал охватывает всю страну: в банковской системе России за июль—сентябрь нашли 1,3 тыс. поддельных денежных знаков, включая 795 пятитысячных банкнот, 416 тысячерублевых и 35 двухтысячных. Эти общероссийские данные не подтверждают региональные цифры.
В Ростовской области за первое полугодие банки выявили 82 банкноты и две монеты с признаками подделки — на 41% меньше, чем годом ранее. Среди банкнот чаще всего встречались пятитысячные: 45 штук. Еще 31 поддельная купюра имела номинал 1 тыс. руб.; по три — 2 тыс. и 500 руб. Об этом сообщила пресс-служба Южного главного управления Банка России, а РБК Ростов опубликовал эти данные 20 августа. Все обнаруженные в области фальшивые монеты были десятирублевыми.
В годовом разрезе данные по Ростовской области также показывают снижение: в 2025 году банки передали правоохранительным органам 260 денежных знаков с признаками подделки — на 22% меньше, чем в 2024 году. Более половины составляли пятитысячные купюры: 146 штук; еще 98 приходились на номинал 1 тыс. руб. Банк России связывает устойчиво низкий уровень выявляемых подделок с усилением защитных признаков денежных знаков и обучением кассовых работников. Управляющая отделением регулятора по Ростовской области Наталья Леонтьева советовала при сомнениях отнести купюру в банк на бесплатную экспертизу; приложение «Банкноты Банка России» помогает изучить защитные признаки, но само подлинность не устанавливает.