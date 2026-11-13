В южных регионах РФ за девять месяцев 2026 года выявили 675 поддельных купюр

В годовом разрезе данные по Ростовской области также показывают снижение: в 2025 году банки передали правоохранительным органам 260 денежных знаков с признаками подделки — на 22% меньше, чем в 2024 году. Более половины составляли пятитысячные купюры: 146 штук; еще 98 приходились на номинал 1 тыс. руб. Банк России связывает устойчиво низкий уровень выявляемых подделок с усилением защитных признаков денежных знаков и обучением кассовых работников. Управляющая отделением регулятора по Ростовской области Наталья Леонтьева советовала при сомнениях отнести купюру в банк на бесплатную экспертизу; приложение «Банкноты Банка России» помогает изучить защитные признаки, но само подлинность не устанавливает.