В Сочи спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с трехметровой стены на пляж
Спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с трехметровой бетонной стены на каменистый пляж в Сочи. Пострадавший находился в труднодоступном месте возле железнодорожной станции Головинка. Об этом сообщили в МКУ «Служба спасения города Сочи».
По данным службы, мужчина упал с волноотбойной стены высотой около трех метров. На место происшествия оперативно прибыла дежурная бригада спасателей. Они обнаружили пострадавшего и помогли ему выбраться с каменистого пляжа.
Спасатели доставили мужчину к автомобилю скорой помощи. После этого его передали медицинским работникам для последующей госпитализации. Информацию о состоянии пострадавшего в службе спасения не уточнили.
Ранее в Сочи спасатели помогли 23-летней девушке, которая при невыясненных обстоятельствах выпала из окна и оказалась на козырьке здания. Прибывшие на место специалисты поднялись к пострадавшей и с помощью слесарного инструмента освободили ее зажатую ногу. После этого девушку уложили на носилки и доставили к машине скорой помощи, где передали врачам.
Еще один случай произошел на строительной площадке в Сочи. Там женщина упала в канаву глубиной около четырех метров. По словам очевидцев, пострадавшая находилась без сознания и получила травмы головы и ног. Спасатели спустились к ней, уложили на жесткие транспортировочные носилки и подняли на поверхность.