В Сочи спасатели эвакуировали мужчину, упавшего с трехметровой стены на пляж

Ранее в Сочи спасатели помогли 23-летней девушке, которая при невыясненных обстоятельствах выпала из окна и оказалась на козырьке здания. Прибывшие на место специалисты поднялись к пострадавшей и с помощью слесарного инструмента освободили ее зажатую ногу. После этого девушку уложили на носилки и доставили к машине скорой помощи, где передали врачам.