На Кавказе продолжается прием заявок на бизнес-премию «Твердые знаки — 2026»

К участию допускаются проекты, реализованные на территории Ставропольского края или республик СКФО и показавшие конкретные результаты в период с августа 2025 по август 2026 года. Их оценит Экспертный совет, в который вошли представители региональных властей, предприниматели и отраслевые специалисты. В частности, в его состав включены старший вице-президент группы компаний «Арнест» Владимир Гурьянов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» Борис Оболенец, директор ООО «Группа компаний „Агроальянс“» Ольга Ганюта, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края Сергей Колесников и генеральный директор ООО «Курортное управление» Николай Мурашко.