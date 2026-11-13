На Кавказе продолжается прием заявок на бизнес-премию «Твердые знаки — 2026»
Деловое издание «Коммерсантъ Кавказ» продолжает прием заявок на ежегодную бизнес-премию «Твердые знаки — 2026». Впервые проводимый на Кавказе конкурс объединит проекты малого, среднего и крупного бизнеса Ставропольского края и республик СКФО. Участие бесплатное, заявки принимаются до 22 ноября.
В 2026 году конкурс охватывает восемь номинаций, отражающих ключевые направления развития регионального бизнеса. В категории «Лучшие цифровые решения и практики внедрения ИИ» представят проекты по автоматизации процессов, сокращению затрат, повышению производительности и совершенствованию клиентского сервиса. К участию допускаются как масштабные IT-разработки, так и локальные решения, уже доказавшие свою эффективность.
Номинация «Лучшая социальная инициатива и бизнес-практика» предназначена для проектов, сочетающих коммерческие задачи с решением общественных проблем. Среди возможных направлений — создание социальной инфраструктуры, экологические инициативы и благоустройство территорий. В категории «Лучшие HR-решения в бизнесе» оценят практики корпоративного обучения, системы мотивации, привлечение квалифицированных специалистов и программы их удержания.
Отдельная номинация предусмотрена для проектов в сфере импортозамещения. На нее могут претендовать предприятия, разработавшие отечественные аналоги зарубежных товаров, сервисов и технологий. При оценке учтут востребованность продукции, ее качество, ценовую конкурентоспособность и скорость выхода на рынок.
В номинации «Лучший проект в сфере недвижимости» рассмотрят девелоперские инициативы — от жилых комплексов до коммерческих объектов. Среди критериев оценки — архитектурные решения, развитие инфраструктуры, применение современных строительных технологий и влияние проектов на городскую среду.
Медицинская категория объединит частные клиники, специализированные медицинские организации и реабилитационные центры. Эксперты оценят используемые методы лечения, технологические решения, качество обслуживания и доступность медицинской помощи.
В туристической номинации смогут участвовать гостиничные и курортные комплексы, проекты агро- и гастротуризма, глэмпинги и экскурсионные программы. Приоритетными критериями станут качество сервиса, возможность круглогодичного приема гостей и способность привлекать туристов из других регионов.
В категории АПК будут представлены достижения сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и перерабатывающих производств. Экспертный совет рассмотрит производственные и финансовые результаты участников, их вклад в экономику региона и внедрение современных агротехнологий.
К участию допускаются проекты, реализованные на территории Ставропольского края или республик СКФО и показавшие конкретные результаты в период с августа 2025 по август 2026 года. Их оценит Экспертный совет, в который вошли представители региональных властей, предприниматели и отраслевые специалисты. В частности, в его состав включены старший вице-президент группы компаний «Арнест» Владимир Гурьянов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» Борис Оболенец, директор ООО «Группа компаний „Агроальянс“» Ольга Ганюта, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края Сергей Колесников и генеральный директор ООО «Курортное управление» Николай Мурашко.
Согласно регламенту, каждый поступивший проект рассмотрят все члены Экспертного совета. Финалистов и лауреатов в каждой номинации определят путем голосования.
Церемония награждения победителей состоится 10 декабря 2026 года в Ставрополе. Подать заявку и ознакомиться с положением о премии можно на сайте «Коммерсантъ Кавказ».
Партнерами премии выступят: Всесезонный горный курорт «Архыз» ГК Мантера, ПАО «Ростелеком», ООО «ПЕГАС Ростов-Дон» (туроператор Pegas Touristik).
Организатором премии выступает деловое издание «Коммерсантъ Кавказ».
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