«Стать коммерсантом»

Солнечные панели сегодня можно встретить по всему миру. Их устанавливают как в регионах, где солнце светит большую часть года, так и там, где климат отличается сезонностью. Россия не исключение. Солнечная энергетика постепенно занимает свое место в отечественной энергосистеме. По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики, почти половина всей зеленой генерации в стране приходится именно на солнечные электростанции. Практически 3 ГВт.