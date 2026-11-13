«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 192
Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, как солнечная энергетика занимает место в российской энергосистеме, про интерес бизнеса к панелях на заводах и месторождениях и про новую отечественную разработку, которая повышает КПД солнечных ячеек.
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Солнечные панели сегодня можно встретить по всему миру. Их устанавливают как в регионах, где солнце светит большую часть года, так и там, где климат отличается сезонностью. Россия не исключение. Солнечная энергетика постепенно занимает свое место в отечественной энергосистеме. По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики, почти половина всей зеленой генерации в стране приходится именно на солнечные электростанции. Практически 3 ГВт.
Все чаще их внедряет и крупный, и малый бизнес, монтируя панели прямо на заводах или удаленных месторождениях полезных ископаемых. Тем более что на рынке появляются новые разработки, конкретно для российских условий и полностью импортозамещенные.
Так, в рамках нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» инженеры из Калининградской области решили задачу, как сделать классические солнечные модули мощнее. Они научились глубоко очищать кремниевые пластины от любых, даже мельчайших примесей. В результате КПД солнечных ячеек для производства модулей превышает 25%.