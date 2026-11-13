ФНС предъявила претензии на 58,3 млн рублей к ростовскому ООО «Форте Климат ГМБХ»
Временный управляющий Юрий Мизенко уведомил о получении требования от Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Республике Башкортостан о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 58,37 млн руб. к ООО «Форте Климат ГМБХ». Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Налоговая служба заявила претензии в связи с неисполнением компанией обязательств по уплате обязательных платежей. Общая сумма долга распределяется по очередям: 29,57 млн руб. — вторая очередь (страховые взносы); 28,79 млн руб. — третья очередь (основной долг по налогам — 23,52 млн руб. и пени — 5,27 млн руб.).
В состав задолженности входят налог на добавленную стоимость (23,5 млн руб.), страховые взносы (29,5 млн руб.) и налог на доходы физических лиц. Требование поступило 9 ноября 2026 года.
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 29 июня 2026 года по делу в отношении ООО «Форте Климат ГМБХ» введена процедура наблюдения. Дело о несостоятельности компании было инициировано АО ББР Банк. Временным управляющим утвержден Юрий Мизенко, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация "Дело"». Рассмотрение отчета управляющего отложено на 18 января 2027 года.
Согласно данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Форте Климат ГМБХ» входит в вертикально-интегрированный холдинг «Форте Хоум ГмбХ» (бенефициар — Александр Денисов). В 2025 году материнская компания показала выручку в 26,82 млрд руб., зафиксировав чистый убыток в 5,6 млрд руб. Сейчас в процедуре наблюдения находятся все ключевые «дочки» холдинга, включая ООО «Фотре Тулс ГМБХ», ООО «БЦ Форте» и логистические активы.
Суд внес в третью очередь реестра 1 млрд руб. инициатора банкротства — «ББР Банка». Начали активно подавать аналогичные заявления и другие кредиторы. На данный момент суд принял к рассмотрению их требования почти на 26 млрд руб. Требования «ББР Банк» мотивированы неисполнением «Форте Хоум ГМБХ» обязательств по кредитному договору 2025 — в мае компания не смогла вернуть кредитной организации 1 млрд руб., ввиду чего банк обратился в суд.