Урегулирован конфликт вокруг бренда «Оренбургский пуховый платок»

Президент Торгово-промышленной палаты Оренбургской области Наталья Струнцова, отметила, что данный случай подтверждает возможность разрешения сложных интеллектуальных споров через переговоры. По ее словам, это открывает путь к объединению участников рынка для совместного развития отрасли.