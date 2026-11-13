Урегулирован конфликт вокруг бренда «Оренбургский пуховый платок»
В Оренбургской области урегулирован конфликт вокруг товарного знака «Оренбургский пуховый платок». Об этом сообщили в торгово-промышленной палате региона.
Стороны прекратили судебные разбирательства и взаимные претензии, согласившись на дальнейшее сотрудничество ради сохранения традиционного промысла. Отмечается, что взаимные разногласия были урегулированы.
Медиативное соглашение подписали 5 ноября 2026 года. В процессе участвовала общественный уполномоченный по вопросам медиации при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Юлия Ширяева. Детали документа остаются конфиденциальными.
Президент Торгово-промышленной палаты Оренбургской области Наталья Струнцова, отметила, что данный случай подтверждает возможность разрешения сложных интеллектуальных споров через переговоры. По ее словам, это открывает путь к объединению участников рынка для совместного развития отрасли.
Региональная торгово-промышленная палата в будущем планирует продолжить работу по защите культурного кода области, поддержке мастеров и продвижению продукции на внутренних и зарубежных рынках.
Ранее сообщалось, что СУ СК России по Оренбургской области возбудило новое уголовное дело против бывшего совладельца «Оренбургской фабрики пуховых платков» Олега Гремпеля.