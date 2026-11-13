Южный застройщик ЮСИ презентовал обновленный бренд и фирменный стиль
Знакомое сокращение ЮСИ теперь стало официальным именем и получило новый смысл — Юг. Семья. История.
13 ноября на Строительной неделе БРИКС в Казани один из крупнейших застройщиков Юга России — компания «ЮгСтройИнвест» — вместе с брендинговым агентствомONY представил обновленный бренд.
Отметим, что ЮСИ выступил федеральным партнером форума БРИКС, где собрались 50 тысяч участников из разных стран. В частности, в рамках форума обсуждали будущее строительства.
Помимо нового смысла, изменился и фирменный стиль ЮСИ. Привычный синий цвет стал ярче, а в рекламе появился новый маскот. Так застройщик, история которого насчитывает 23 года работы и миллионы введенных в строй квадратных метров, решил по-новому и нестандартно рассказать о надежности, семейных ценностях и заботе о будущих жителях.
«Нам хотелось показать строительство жилья с другой стороны — более живой и человеческой, и эта идея сразу совпала с ощущением команды ЮСИ. В основу персонажа лег характер компании: требовательность к срокам и деталям и внимание к людям, которые доверяют застройщику свой дом»,— объяснили в брендинговом агентстве ONY.
Как рассказали в ЮСИ, за необычным образом стоит вполне серьезная история. «ЮСИ начинала с одного дома в Ставрополе, а сегодня строит жилые кварталы в пяти городах России. Масштабы изменились, но семейные ценности и ответственность перед людьми остались в основе бренда»,— отметили в компании-застройщике.
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