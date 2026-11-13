Южный застройщик ЮСИ презентовал обновленный бренд и фирменный стиль

«Нам хотелось показать строительство жилья с другой стороны — более живой и человеческой, и эта идея сразу совпала с ощущением команды ЮСИ. В основу персонажа лег характер компании: требовательность к срокам и деталям и внимание к людям, которые доверяют застройщику свой дом»,— объяснили в брендинговом агентстве ONY.