Бойца UFC Двалишвили освободили из-под стражи после драки с Нурмагомедовым
Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили и борец Саба Лазишвили освобождены из центра задержания в ОАЭ, куда их поместили после драки с российским бойцом ММА Усманом Нурмагомедовым. Они должны будут выплатить штраф в размере 50 тыс. дирхамов (около $13,6 тыс.) за нарушение общественного порядка.
«Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность соответствующим властям Абу-Даби за профессионализм и поддержку», — отмечается в заявлении генерального директора борцовской лиги Real American Freestyle (RAF) Чеда Бронштейна.
Конфликт произошел 11 ноября в лобби отеля, где Мераб Двалишвили давал интервью перед турниром. Усман Нурмагомедов в компании нескольких человек подошел к грузинскому бойцу со спины, похлопал по плечу и дал пощечину, спровоцировав драку. В итоге полиция Абу-Даби задержала 10 участников драки, включая двух человек, снимавших происходящее.
Усмана Нурмагомедова и еще семерых человек приговорили к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 300 тыс. дирхамов (более 6,7 млн руб.). После истечения срока наказания их депортируют. Суд признал спортсменов виновными в нарушении общественного порядка и создании угрозы безопасности окружающих. У двоих участников, опубликовавших видеозаписи драки, конфисковали телефоны и удалили материалы.
28-летний Усман Нурмагомедов — троюродный брат бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Мераб Двалишвили — 35-летний боец ММА. В 2024 году он завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.