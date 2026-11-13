Бойца UFC Двалишвили освободили из-под стражи после драки с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC Мераб Двалишвили и борец Саба Лазишвили освобождены из центра задержания в ОАЭ, куда их поместили после драки с российским бойцом ММА Усманом Нурмагомедовым. Они должны будут выплатить штраф в размере 50 тыс. дирхамов (около $13,6 тыс.) за нарушение общественного порядка.