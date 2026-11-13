Суд рассмотрит спор администрации Сочи и ООО «Стройтап» о сносе дома на Альпийской улице

Экспертиза показала, что спорное здание с назначением «жилой дом» имеет площадь застройки 207,1 кв. м, общую площадь 533,1 кв. м, три этажа и высоту 12,4 м. Характеристики по площади застройки и количеству этажей совпадают с правоустанавливающими документами. Увеличение общей площади связано с перепадом высот на земельном участке.