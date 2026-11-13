Суд рассмотрит спор администрации Сочи и ООО «Стройтап» о сносе дома на Альпийской улице
Администрация Сочи подала в арбитражный суд иск к ООО «Стройтап» с требованиями признать объект незавершенного капитального строительства на участке по адресу: город Сочи, Центральный район, СНТ «Альпинист», улица Альпийская, участок 1026 самовольной постройкой, снести его и прекратить право собственности ответчика на объект.
Земельный участок площадью 635 кв. м находится в собственности общества, его разрешенное использование — для садоводства. Администрация выдавала уведомление о соответствии параметров строительства: минимальные отступы от границ — 3 м, предельная высота — 15 м, суммарная площадь зданий — не более 381 кв. м, максимальная площадь застройки — 50%, минимальное озеленение — 30%.
При проверке администрация установила, что на части участка возводится пятиэтажный объект капитального строительства. Объект поставлен на кадастровый учет.
Экспертиза показала, что спорное здание с назначением «жилой дом» имеет площадь застройки 207,1 кв. м, общую площадь 533,1 кв. м, три этажа и высоту 12,4 м. Характеристики по площади застройки и количеству этажей совпадают с правоустанавливающими документами. Увеличение общей площади связано с перепадом высот на земельном участке.
Экспертом установлено, что признаки многоквартирного дома у спорного объекта отсутствуют, помещения квартир как структурно обособленных помещений нет. Процент нарушений предельно допустимых параметров составляет семнадцать процентов.
В итоге суд отказал в удовлетворении заявленных требований. В дальнейшем спор рассмотрит вышестоящая судебная инстанция.