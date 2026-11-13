Актер Рассел Брэнд столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах

Все новые обвинения касаются инцидентов, произошедших в период с 2005 по 2015 год. Женщины рассказали, что Брэнд не останавливался, когда они его об этом просили, применял физическую силу, унижал их, а также предлагал деньги за секс. Большинство обвинительниц обратились к журналистам после расследования в сентябре 2023 года.