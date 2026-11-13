Актер Рассел Брэнд столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах
Британский актер и шоумен Рассел Брэнд, отбывающий тюремный срок за сексуализированное насилие, вновь оказался в центре скандала. По данным расследования The Times и The Sunday Times, еще шесть женщин обвинили его в домогательствах и агрессивном поведении. Ранее на этой неделе суд в Лондоне приговорил актера к десяти годам и шести месяцам тюрьмы за изнасилование и сексуальные нападения.
Все новые обвинения касаются инцидентов, произошедших в период с 2005 по 2015 год. Женщины рассказали, что Брэнд не останавливался, когда они его об этом просили, применял физическую силу, унижал их, а также предлагал деньги за секс. Большинство обвинительниц обратились к журналистам после расследования в сентябре 2023 года.
Издания подчеркивают, что результаты расследования не публиковались до завершения уголовного дела, чтобы не повлиять на судебный процесс, и что все источники предоставили информацию безвозмездно.
Комментария относительно новых обвинений от адвоката Рассела Брэнда пока не последовало. Ранее актер отрицал свою вину, утверждая, что все его отношения были добровольными.