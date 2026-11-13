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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
ПроисшествияРасследования

Актер Рассел Брэнд столкнулся с новыми обвинениями в сексуальных домогательствах

Британский актер и шоумен Рассел Брэнд, отбывающий тюремный срок за сексуализированное насилие, вновь оказался в центре скандала. По данным расследования The Times и The Sunday Times, еще шесть женщин обвинили его в домогательствах и агрессивном поведении. Ранее на этой неделе суд в Лондоне приговорил актера к десяти годам и шести месяцам тюрьмы за изнасилование и сексуальные нападения.
Все новые обвинения касаются инцидентов, произошедших в период с 2005 по 2015 год. Женщины рассказали, что Брэнд не останавливался, когда они его об этом просили, применял физическую силу, унижал их, а также предлагал деньги за секс. Большинство обвинительниц обратились к журналистам после расследования в сентябре 2023 года.
Издания подчеркивают, что результаты расследования не публиковались до завершения уголовного дела, чтобы не повлиять на судебный процесс, и что все источники предоставили информацию безвозмездно.
Комментария относительно новых обвинений от адвоката Рассела Брэнда пока не последовало. Ранее актер отрицал свою вину, утверждая, что все его отношения были добровольными.
Англия

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор