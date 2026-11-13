Глава Новотроицка опроверг информацию о закрытии футбольного клуба «Носта»
Глава Новотроицка Олег Папунин опроверг информацию о закрытии футбольного клуба «Носта». Об этом он сообщил в своем канале в Max.
Спортивная организация функционирует в штатном режиме. По словам градоначальника, правительство Оренбургской области держит ситуацию на контроле. При планировании регионального бюджета эта тема будет рассмотрена.
Господин Папунин отметил, что сейчас у города нет возможности решать вопросы клуба за счет средств, предназначенных на заработную плату работникам бюджетных сфер и оплату коммунальных услуг. Диалог с региональным правительством и министерством спорта будет продолжен.
Футбольный клуб «Носта» был основан в 1991 году. Наивысшим его достижением является выход в 1/8 финала Кубка России ( (1993/94, 1998/99, 2001/02).