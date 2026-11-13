В Сочи застройщики осуждены за хищение у покупателей жилья более 774 млн рублей
Хостинский суд города Сочи признал группу руководителей и сотрудников строительных компаний ЮСК и «Резерв» виновными в серии мошенничеств, в результате которых покупатели жилья лишились более 774 млн руб. О приговоре сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Потерпевшими признаны граждане, заключившие инвестиционные договоры на строительство жилых комплексов «Уютный квартал» и «На Фабрициуса».
В деле об обмане покупателей жилья насчитывается десять фигурантов, в том числе директор ООО «Резерв» Светлана Заливадняя, учредитель ООО ЮСК Элеонора Сагдеева и директор компании ЮСК Ярослав Смолин. В период с 2016 по 2019 год злоумышленники заключали с гражданами инвестиционные договоры, не имея разрешения на строительство и подключение объектов к коммуникациям. Самовольно возведенные здания узаконивались через суд, однако права на недвижимость застройщики оформляли на себя, а не на граждан, заплативших по инвестиционным договорам. Некоторые покупатели заселились в помещения без разрешения застройщиков, но основная часть граждан осталась без денег и без квартир.
Фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Подсудимые взяты под стражу.