Сочи вошел в пятерку городов по спросу на аренду квартир на Новый год

По словам коммерческого директора «Авито Путешествий» Владиславы Сакиной, наибольший рост интереса к аренде квартир зафиксирован в Астрахани (+55%), Угличе и Твери (+39% в каждом городе), а также Рыбинске (+32%). В сегменте загородного жилья спрос заметнее всего вырос в Астраханской области и Башкортостане — на 16% в каждом регионе.