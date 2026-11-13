Сочи вошел в пятерку городов по спросу на аренду квартир на Новый год
Cредняя стоимость посуточной аренды квартиры в Сочи на новогодние праздники составляет 6,2 тыс. руб. за ночь. Город вошел в пятерку направлений с наибольшим числом бронирований наряду с Санкт-Петербургом, Москвой, Казанью и Нижним Новгородом, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито Путешествий».
В среднем по России аренда квартиры на новогодние каникулы обходится в 6 тыс. руб. за ночь. Среди городов-лидеров цены варьируются от 6,2 тыс. руб. в Сочи и Санкт-Петербурге до 7,8 тыс. руб. в Москве. В Нижнем Новгороде средняя стоимость составляет 7,3 тыс. руб. за ночь.
В Сочи жилье обычно бронируют на пять ночей для трех человек. В среднем путешественники оформляют бронирование примерно за 106 дней до заселения.
На однокомнатные квартиры приходится 38% бронирований, на двухкомнатные — 29%, на студии — 24%. В среднем по стране квартиры снимают на четыре ночи для трех гостей, включая одного ребенка.
В сегменте загородного жилья Краснодарский край также вошел в пятерку регионов с наибольшим числом бронирований на новогодние праздники. В список лидеров, помимо Кубани, вошли Московская и Ленинградская области, Карачаево-Черкесия и Башкортостан.
Средняя стоимость аренды загородного жилья в начале января составляет 21,3 тыс. руб. за ночь. Дома в среднем бронируют на две ночи для шести гостей, включая троих детей, коттеджи — на восемь человек.
По словам коммерческого директора «Авито Путешествий» Владиславы Сакиной, наибольший рост интереса к аренде квартир зафиксирован в Астрахани (+55%), Угличе и Твери (+39% в каждом городе), а также Рыбинске (+32%). В сегменте загородного жилья спрос заметнее всего вырос в Астраханской области и Башкортостане — на 16% в каждом регионе.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях на новогодние каникулы с 26 декабря 2026 года по 10 января 2027 года достигла 14,9 тыс. руб. с учетом дополнительных услуг. По данным платформы Travelline, к середине ноября показатель вырос на 6,1% год к году.