В Ростовской области объявили штормовое предупреждение на 14 и 15 ноября
В Ростовской области 14 и 15 ноября ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и усиление ветра до 20–23 м/с. В связи с ухудшением погоды в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.
Коммунальным и экстренным службам поручено оперативно реагировать на изменения погодных условий и при необходимости незамедлительно устранять последствия непогоды.
Жителей призвали соблюдать осторожность. В экстренных ситуациях следует обращаться по единому номеру 112.