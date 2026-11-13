В Ростовской области объявили штормовое предупреждение на 14 и 15 ноября

В Ростовской области 14 и 15 ноября ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и усиление ветра до 20–23 м/с. В связи с ухудшением погоды в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону.