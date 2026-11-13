Оренбуржью дополнительно выделят 71,6 млн рублей на расселение аварийного жилья
Фонд развития территорий предоставит Оренбургской области дополнительную финансовую поддержку для расселения аварийного жилья. Фонд одобрил заявку на предоставление 71,6 млн руб. Планируется расселение не менее 3 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.
С 2019 года в Оренбуржье расселили 154,6 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры предоставили порядка 8,5 тыс. человек.
«Дополнительная поддержка ФРТ позволит ускорить переселение жителей аварийного дома № 10 на ул. Нагорной в Оренбурге. Очередной этап программы рассчитан на 2024–2032 годы. За это время благодаря региональным средствам и поддержке ФРТ планируем обеспечить новым жильем 4,1 тыс. оренбуржцев. Программа охватит более 200 многоквартирных домов общей площадью порядка 74 тыс. кв. м», — сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.