Оренбуржью дополнительно выделят 71,6 млн рублей на расселение аварийного жилья

«Дополнительная поддержка ФРТ позволит ускорить переселение жителей аварийного дома № 10 на ул. Нагорной в Оренбурге. Очередной этап программы рассчитан на 2024–2032 годы. За это время благодаря региональным средствам и поддержке ФРТ планируем обеспечить новым жильем 4,1 тыс. оренбуржцев. Программа охватит более 200 многоквартирных домов общей площадью порядка 74 тыс. кв. м», — сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.