Корпоративные новости на “Ъ FM”
Глава «Т-Технологий» предложил упростить подтверждение доходов заемщиков через уже работающую систему мультибанкинга. По словам Станислава Близнюка, при предоставлении преимуществ гражданам с официальным доходом банки могли бы напрямую зачитывать поступления человека в других финтехах для расчета кредитных лимитов и нормативов. Сейчас заемщику легко оформить кредит в своем зарплатном банке, тогда как у сторонних игроков приходится делать множество кликов и собирать подтверждения через «Госуслуги». Бесшовный учет доходов позволит клиентам быстро сравнивать выгоду предложений на рынке и станет стимулом для подключения россиян к мультибанкингу, подчеркнул топ-менеджер. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина инициативу поддержала.
Мэрия пригласила бизнес стать партнером проекта «Зима в Москве». За два года было успешно реализовано больше 2 тыс. партнерских интеграций. В предстоящем сезоне проект объединит более 500 площадок, среди основных — ВДНХ, Парк Горького и «Лужники».
Госзаказчики урегулировали задолженность по договорам с малым и средним бизнесом за поставленные товары и услуги на общую сумму 3,59 млрд руб., сообщили в «Корпорации "МСП"». Также в 2,5 раза сократился срок ожидания оплаты по сравнению с прошлым годом.