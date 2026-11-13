Глава «Т-Технологий» предложил упростить подтверждение доходов заемщиков через уже работающую систему мультибанкинга. По словам Станислава Близнюка, при предоставлении преимуществ гражданам с официальным доходом банки могли бы напрямую зачитывать поступления человека в других финтехах для расчета кредитных лимитов и нормативов. Сейчас заемщику легко оформить кредит в своем зарплатном банке, тогда как у сторонних игроков приходится делать множество кликов и собирать подтверждения через «Госуслуги». Бесшовный учет доходов позволит клиентам быстро сравнивать выгоду предложений на рынке и станет стимулом для подключения россиян к мультибанкингу, подчеркнул топ-менеджер. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина инициативу поддержала.