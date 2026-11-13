Игроки из топ-100 рейтинга ФПР провели тренировку на падел-кортах экокомплекса «Белые ночи»

«Спортивная инфраструктура — ключевой элемент концепции премиального экокомплекса „Белые ночи“. На территории объекта создано единое пространство для спорта, отдыха и общения, что позволит резидентам отдыхать и тренироваться, не покидая территорию. Падел-теннису, как одному из самых динамично развивающихся видов спорта, мы уделили особое внимание. Привлечение опытных игроков к тренировкам в комплексе подчеркивает наше стремление формировать вокруг проекта спортивное сообщество и популяризировать активный образ жизни ещё до завершения строительства»,— отметила коммерческий директор PARADE Development Тамара Коломийцева.