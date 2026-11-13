Игроки из топ-100 рейтинга ФПР провели тренировку на падел-кортах экокомплекса «Белые ночи»
Профессиональные корты экокомплекса «Белые ночи» в Сочи приняли российских игроков в падел-теннис — Григория Амельченко и Ивана Петрунина, входящих в топ-100 рейтинга Федерации падела России (ФПР).
Спортсмены, победители Winline July Padel Cup 2026 и призеры Кубка Краснодарского края, провели совместную тренировку на площадках комплекса. Мероприятие стало частью работы по развитию падел-тенниса и популяризации активного образа жизни в регионе.
Проект «Белые ночи» реализует компания PARADE Development на побережье Черного моря. Несмотря на то что строительство комплекса продолжается, часть инфраструктуры уже работает и доступна посетителям. Помимо профессиональных кортов для падел-тенниса, здесь открыты летнее кафе, детские игровые площадки и отдел продаж с шоурумом.
«Спортивная инфраструктура — ключевой элемент концепции премиального экокомплекса „Белые ночи“. На территории объекта создано единое пространство для спорта, отдыха и общения, что позволит резидентам отдыхать и тренироваться, не покидая территорию. Падел-теннису, как одному из самых динамично развивающихся видов спорта, мы уделили особое внимание. Привлечение опытных игроков к тренировкам в комплексе подчеркивает наше стремление формировать вокруг проекта спортивное сообщество и популяризировать активный образ жизни ещё до завершения строительства»,— отметила коммерческий директор PARADE Development Тамара Коломийцева.
Акционерное Общество «Специализированный Застройщик «Санаторий «Белые Ночи».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
Входит в ГК Parade Development
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С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
Входит в ГК Parade Development
СЗ САНАТОРИЙ БЕЛЫЕ НОЧИ | ЕИСЖС
Информация о застройщике в ЕИСЖС.Реклама.