На Дону подозреваемого в убийстве родителей намерены заключить под стражу

Следствие намерено ходатайствовать об аресте 49-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в убийстве собственных родителей. Во время допроса он признал причастность к преступлению и рассказал об обстоятельствах произошедшего. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Об этом сообщили в информационном центре СКР.