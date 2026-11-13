На Дону подозреваемого в убийстве родителей намерены заключить под стражу
Следствие намерено ходатайствовать об аресте 49-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в убийстве собственных родителей. Во время допроса он признал причастность к преступлению и рассказал об обстоятельствах произошедшего. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Об этом сообщили в информационном центре СКР.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», тела супругов обнаружили 11 ноября в разных местах. В квартире многоэтажного дома на улице Орбитальной нашли тело 73-летней женщины с признаками насильственной смерти. В расположенном неподалеку гараже находились скелетированные останки ее 74-летнего мужа.
По версии следствия, к убийству обоих родителей причастен их 49-летний сын. Его разыскали в ходе совместных мероприятий следователей и сотрудников полиции и задержали за пределами Ростовской области.