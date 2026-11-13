Мерц призвал Трампа «играть в команде Европы» на переговорах с Путиным

«Некоторые здесь, в Дублине, опасаются, что это может перерасти "во второй момент Анкориджа". Поэтому я хочу очень четко заявить Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте играть в составе "команды Европы" и "команды Украины"»,— сказал господин Мерц на встрече лидеров Евросоюза (цитата по Reuters).