Мерц призвал Трампа «играть в команде Европы» на переговорах с Путиным
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа обойтись без сюрпризов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Китае. Переговоры пройдут на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Президенты обсудят урегулирование украинского конфликта.
«Некоторые здесь, в Дублине, опасаются, что это может перерасти "во второй момент Анкориджа". Поэтому я хочу очень четко заявить Соединенным Штатам: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте играть в составе "команды Европы" и "команды Украины"»,— сказал господин Мерц на встрече лидеров Евросоюза (цитата по Reuters).
Канцлер Германии отметил, что в ближайшие недели ожидаются первые переговоры по конфликту на Украине с участием европейских представителей. По словам господина Мерца, российская сторона хочет обсудить «вопросы архитектуры европейской безопасности», однако Европе это не нужно. «Она уже существует»,— заявил канцлер.
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 и 13 ноября провели переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. После встреч американские переговорщики объявили, что стороны согласовали новый раунд обсуждений. В нем примут участие представители Европы. Точные сроки и место проведения пока не сообщаются. Президент Финляндии Александр Стубб говорил, что контакты пройдут в ближайшие одну-две недели на техническом уровне.