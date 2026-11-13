УЗПМ представил розничную линейку противогололедных материалов «Бионорд» на выставке «UtiliCon 2026»
Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» – принял участие 3-й Международной выставке услуг, технологий и материалов для ЖКХ и строительства «UtiliCon 2026». Мероприятие проходило в Москве в течение четырех дней. Гости знакомились с современными разработками и решениями по благоустройству городской среды, направленными на повышение комфорта и безопасности жизни горожан.
На интерактивном стенде УЗПМ специалисты предприятия представили розничную линейку экологичных реагентов «Бионорд» – «Премиум», «Комфорт», «Оптимум» и «Оптимум Плюс», созданных с учетом различных климатических условий, типов покрытий и особенностей эксплуатации.
«Сегодня при выборе противогололедных материалов важно учитывать не только их способность плавить лед, но и влияние на городскую инфраструктуру и окружающую среду. Технология «Единая гранула», которую мы используем в составах «Бионорд», обеспечивает равномерное распределение активных компонентов и стабильный результат на всей площади обработки. Входящие в состав ингибиторы коррозии и почвообогащающие компоненты снижают воздействие на элементы дорожной инфраструктуры и при этом улучшают структуру почвы. Такой подход позволяет одновременно решать задачи зимней безопасности, экономии ресурсов и снижения экологической нагрузки на окружающую среду», – рассказали представители УЗПМ.
«Бионорд Премиум» подходит для всех твердых покрытий и эффективно плавит плотный накат и лед при температуре до –30°C. «Бионорд Комфорт» разработан для частных домовладений и придомовых территорий и работает до –25°C. «Бионорд Оптимум» и «Оптимум Плюс» действуют до –20°C: первый предназначен для промышленных объектов и транспортных хабов, второй – для наклонных поверхностей, пандусов и ступеней. В состав «Оптимум Плюс» входит мраморная крошка: она обеспечивает моментальный противоскользящий эффект, постепенно истирается, не накапливается на территории и не требует дополнительной уборки.
Реагенты начинают действовать в течение 20 минут после распределения, а их расход примерно в семь раз ниже, чем у песко-соляной смеси. Кроме того, почти стопроцентная растворимость составов позволяет избежать издержек, связанных с весенним засорением ливневых стоков и замусориванием территорий после зимнего сезона.
В рамках деловой программы «UtiliCon 2026» специалисты УЗПМ представили доклад «Экономика зимнего содержания двора». Они рассказали о подходах к оценке эффективности противогололедных материалов и отметили важность учета не только закупочной стоимости реагентов, но и совокупных расходов на зимнее содержание территорий.
«Экономическую эффективность зимнего содержания территорий нельзя оценивать исключительно по стоимости закупки противогололедных материалов. Не менее важно учитывать нормы расхода, затраты на работу персонала и спецтехники, последующую уборку территорий. Например, для обработки участка площадью 500 кв. м при температуре –20°C и толщине льда до 1 мм расчетный расход «Бионорда» составляет 20 кг, тогда как песко-соляной смеси потребуется около 150 кг. Это означает, что современные реагенты требуют меньше персонала, времени на уборку и затрат на спецтехнику и очистку территорий от песка. В итоге оптимизируется не только расход материалов, но и весь комплекс затрат на зимнее содержание», – отметил заместитель директора по розничным продажам Александр Шалыго.
Он также отметил удобство приобретения реагента. Его можно купить в удобных упаковках по 23 кг в розничных магазинах, а также на маркетплейсах.
Основная производственная площадка УЗПМ расположена в Краснокамске. Материалы «Бионорд» обладают полным пакетом разрешительной документации, имеют положительное заключение Государственной экологической экспертизы и экологический сертификат «Эколосертик», а также относятся к 4-му классу опасности (малоопасные).
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