УЗПМ представил розничную линейку противогололедных материалов «Бионорд» на выставке «UtiliCon 2026»

«Экономическую эффективность зимнего содержания территорий нельзя оценивать исключительно по стоимости закупки противогололедных материалов. Не менее важно учитывать нормы расхода, затраты на работу персонала и спецтехники, последующую уборку территорий. Например, для обработки участка площадью 500 кв. м при температуре –20°C и толщине льда до 1 мм расчетный расход «Бионорда» составляет 20 кг, тогда как песко-соляной смеси потребуется около 150 кг. Это означает, что современные реагенты требуют меньше персонала, времени на уборку и затрат на спецтехнику и очистку территорий от песка. В итоге оптимизируется не только расход материалов, но и весь комплекс затрат на зимнее содержание», – отметил заместитель директора по розничным продажам Александр Шалыго.