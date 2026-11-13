ISU выразила озабоченность из-за отказов в визах россиянам

Международный союз конькобежцев опубликовал заявление, в котором сообщил, что «изучает возможные последствия» принятого 12 ноября правительством Финляндии решения. Оно заключается в признании «представляющим угрозу международным отношениям страны» даже «несущественного», то есть краткосрочного, въезда в нее граждан РФ. В решении подчеркивается, что «новые ограничения распространяются на краткосрочную работу по визе, например, в профессиональном спорте». Финские функционеры не скрывали, что именно на российских спортсменов корректировка ориентирована в первую очередь. ISU уже выразил озабоченность в связи с решением Хельсинки.