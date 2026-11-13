ISU выразила озабоченность из-за отказов в визах россиянам
В «визовую войну», которую некоторые страны ведут против возвращающихся в международные соревнования отечественных спортсменов, впервые включилась крупная федерация. Международный союз конькобежцев (ISU) выразил озабоченность в связи с решением правительства Финляндии ограничить допуск в страну атлетов России. В финском городе Тампера пройдет главный турнир сезона в фигурном катании — чемпионат мира. Пострадать из-за становящихся привычными визовых ограничений могут и представители других видов.
Международный союз конькобежцев опубликовал заявление, в котором сообщил, что «изучает возможные последствия» принятого 12 ноября правительством Финляндии решения. Оно заключается в признании «представляющим угрозу международным отношениям страны» даже «несущественного», то есть краткосрочного, въезда в нее граждан РФ. В решении подчеркивается, что «новые ограничения распространяются на краткосрочную работу по визе, например, в профессиональном спорте». Финские функционеры не скрывали, что именно на российских спортсменов корректировка ориентирована в первую очередь. ISU уже выразил озабоченность в связи с решением Хельсинки.
В федерации выразили уверенность «в том, что атлеты не должны наказываться за действия своих правительств в мире, в котором, к сожалению, происходит много конфликтов».