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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Жизнь

Москвичу разрешили зарегистрировать разыскиваемый Интерполом автомобиль BMW

Тверской суд Москвы исключил из базы международного розыска автомобиль BMW по требованию нового владельца Дмитрия Пака. В момент покупки он не знал, что машину по запросу ФРГ разыскивает Интерпол. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По данным инстанции, Дмитрий Пак купил автомобиль в 2025 году в Республике Корея, ввез его в Россию и поставил на учет в ГИБДД. В апреле 2026-го сотрудники ДПС изъяли машину, поскольку она числилась в розыске Интерпола.
Истец утверждал, что Германия не предоставила никаких документов, подтверждающих кражу авто, поэтому счел розыск необоснованным. Суд учел доводы владельца и удовлетворил его иск.