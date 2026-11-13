Москвичу разрешили зарегистрировать разыскиваемый Интерполом автомобиль BMW

По данным инстанции, Дмитрий Пак купил автомобиль в 2025 году в Республике Корея, ввез его в Россию и поставил на учет в ГИБДД. В апреле 2026-го сотрудники ДПС изъяли машину, поскольку она числилась в розыске Интерпола.