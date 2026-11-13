Москвичу разрешили зарегистрировать разыскиваемый Интерполом автомобиль BMW
Тверской суд Москвы исключил из базы международного розыска автомобиль BMW по требованию нового владельца Дмитрия Пака. В момент покупки он не знал, что машину по запросу ФРГ разыскивает Интерпол. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
По данным инстанции, Дмитрий Пак купил автомобиль в 2025 году в Республике Корея, ввез его в Россию и поставил на учет в ГИБДД. В апреле 2026-го сотрудники ДПС изъяли машину, поскольку она числилась в розыске Интерпола.
Истец утверждал, что Германия не предоставила никаких документов, подтверждающих кражу авто, поэтому счел розыск необоснованным. Суд учел доводы владельца и удовлетворил его иск.