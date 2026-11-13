«Ростелеком» признан одним из лучших работодателей России по версии Forbes и РБК

Андрей Прищемихин, директор Ростовского опорного филиала ПАО «Ростелеком» в ЮФО и СКФО: «На юге России наша команда объединяет тысячи специалистов, от инсталляторов до экспертов по кибербезопасности. Когда мы говорим о высоких позициях в рейтингах среди работодателей, для нас это прежде всего подтверждение того, что мы создаем комфортные и эффективные условия для профессионального роста. И особенно важно, что люди при этом чувствуют свою сопричастность к глобальной цели — делать жизнь в наших городах, станицах и селах технологичнее. Возможность быть востребованным и видеть реальный результат своего труда по-настоящему вдохновляет профессионалов, поэтому мы продолжим создавать среду, где таланты находят поддержку, а амбициозные идеи превращаются в решения, меняющие качество жизни людей к лучшему».