Усман Нурмагомедов арестован на шесть месяцев в ОАЭ за массовую драку

Инцидент произошел 11 ноября в лобби отеля. На своей странице в социальной сети X Двалишвили опубликовал видео, на котором у него окровавлено лицо. По словам грузина, он давал интервью пресс-службе промоушена RAF (Real American Freestyle). В этот момент к нему «сзади подошли Усман с его дружками и начали избивать».