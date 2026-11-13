Усман Нурмагомедов арестован на шесть месяцев в ОАЭ за массовую драку
Российский боец ММА Усман Нурмагомедов арестован на шесть месяцев в ОАЭ за избиение экс-чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили. Об этом сообщает медиакомпания UAE BARQ.
Инцидент произошел 11 ноября в лобби отеля. На своей странице в социальной сети X Двалишвили опубликовал видео, на котором у него окровавлено лицо. По словам грузина, он давал интервью пресс-службе промоушена RAF (Real American Freestyle). В этот момент к нему «сзади подошли Усман с его дружками и начали избивать».
Сразу после инцидента Главное управление полиции Абу-Даби задержало восьмерых участников драки. Также были задержаны два человека, которые снимали потасовку.
Уголовный суд Абу-Даби приговорил шестерых обвиняемых к шести месяцам заключения и штрафу в 300 тыс. дирхамов каждому, а также к последующей депортации. Они признаны виновными в нарушении общественного порядка, распространении паники и создании угрозы жизни людей. Еще двоих участников драки оштрафовали на 50 тыс. дирхамов за нарушение общественного порядка и причинение вреда здоровью других лиц.
Кроме того, двух обвиняемых, опубликовавших в сети ролики с конфликтом, приговорили к шести месяцам лишения свободы. Суд постановил оштрафовать их на 300 тыс. дирхамов, конфисковать телефоны и удалить видеозаписи.