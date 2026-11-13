Ярославская область вошла в топ-6 направлений для новогодних поездок
Ярославская область заняла шестое место среди российских регионов по объему гостиничных бронирований на период новогодних каникул — с 26 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. На регион пришлось 3,2% от общего числа бронирований внутри страны, следует из данных платформы Travelline, опубликованных «Ъ».
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бронирований в Ярославской области сократилось на 6%. Это меньше общероссийского снижения: в целом по России спрос на гостиницы на новогодние праздники упал на 13%.
Средняя стоимость ночи в отелях региона составила 16 тыс. руб. с учетом дополнительных услуг. За год она выросла на 10,1%. В среднем по стране размещение на новогодние каникулы обходится в 14,9 тыс. руб. за ночь — на 6,1% дороже, чем годом ранее.
В первую пятерку направлений по объему бронирований вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. На них пришлось от 3,2% до 20,8% заказов.