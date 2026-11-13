Ярославская область вошла в топ-6 направлений для новогодних поездок

Средняя стоимость ночи в отелях региона составила 16 тыс. руб. с учетом дополнительных услуг. За год она выросла на 10,1%. В среднем по стране размещение на новогодние каникулы обходится в 14,9 тыс. руб. за ночь — на 6,1% дороже, чем годом ранее.