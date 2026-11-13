В Оренбурге на развязке Загородного шоссе и Гаранькина ограничат движение
14 ноября закроют первый боковой проезд от Обхода поселка Ростоши
В Оренбурге на несколько часов ограничат движение на развязке улицы Гаранькина и Загородного шоссе, где продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщила городская администрация в пятницу, 13 ноября.
Из-за устройства ливневой канализации движение ограничат с 22:00 14 ноября до 7:00 15 ноября. В это время закроют первый боковой проезд от улицы Обход поселка Ростоши в сторону улицы Автодромной. Водителям можно объехать участок через улицу Автодромную. Однако в мэрии попросили оренбуржцев соблюдать дорожные знаки.
В настоящее время на опоре №1 рабочие монтируют и армируют переходные плиты, а на подходах к мосту отсыпают земляное полотно. Параллельно продолжается подготовка поверхности пролетных строений 1–2 — их приводят в порядок перед гидроизоляцией и покраской, также красят опоры 6, 7 и 8. В скором времени подрядчик также займется установкой дренажных брекетов.
В администрации отметили, что часть благоустройства уже завершается: на боковом проезде №2 укладывают бетонные элементы, а на боковом проезде №3 тянут кабель освещения. На самом мосту уже формируют верхний слой основания и покрытия.
Запустить движение по новой развязке, которая должна исправить ситуацию с ежедневными пробками у ТРЦ «Кит», планировали еще в 2025 году. Однако выполнить работы в срок не получилось. Позже стала известна новая дата завершения работ – сентябрь 2026 года. Теперь же пуск движения запланирован на конец 2026 года.