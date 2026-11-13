В Оренбурге на развязке Загородного шоссе и Гаранькина ограничат движение

В настоящее время на опоре №1 рабочие монтируют и армируют переходные плиты, а на подходах к мосту отсыпают земляное полотно. Параллельно продолжается подготовка поверхности пролетных строений 1–2 — их приводят в порядок перед гидроизоляцией и покраской, также красят опоры 6, 7 и 8. В скором времени подрядчик также займется установкой дренажных брекетов.